Uitgever Koei Tecmo en ontwikkelaars Omega Force en Kou Shibusawa hebben een gloednieuwe actie-RPG aangekondigd in de Fate-serie. Het nieuwe spel heet Fate/Samurai Remnant en zal later dit jaar worden uitgebracht op de PS4, PS5, Switch en pc.

Fate is een populaire serie uit Japan die in 2004 als visual novel begon. In de jaren daarna heeft de franchise zich verder uitgebreid naar manga, anime, romans, theater en meer. Benieuwd naar de nieuwste toevoeging in de Fate-serie? Dan kan je hieronder de teaser trailer van Fate/Samurai Remnant bekijken.