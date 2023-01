Wizards of the Coast, bekend van onder andere Dungeons & Dragons, zou meerdere projecten in de maak hebben gehad, die zijn geannuleerd. Jason Schreier van Bloomberg meldt namelijk dat het bedrijf minstens vijf onaangekondigde projecten heeft stopgezet.

Ondertussen zou het moederbedrijf van Wizards of the Coast, Hasbro, te maken hebben met financiële moeilijkheden wat mogelijk de aanleiding vormt voor het annuleren van de titels. Ook zouden er 15 mensen ontslagen worden.

Gezien het om onaangekondigde games gaat, is het onduidelijk in welke staat de titels zich bevonden.