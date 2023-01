Het is al even bekend dat er gewerkt wordt aan een Gran Turismo-film die gebaseerd is op de GT Academy van jaren terug. Eén van de gamers die deelnam aan het programma om een echte coureur te worden is de Brit Jann Mardenborough en zijn verhaal komt naar het witte doek.

Tijdens de CES 2023 persconferentie van Sony werd er uitgebreid over de film gesproken en dan met name over de nieuwste technieken van Sony die zijn gebruikt bij het opnemen van de film. Men sloot af met een teaser trailer, die je hieronder kan bekijken.

De Gran Turismo-film zal op 11 augustus in de bioscopen verschijnen al is niet duidelijk of deze releasedatum wereldwijd is.