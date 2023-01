Eén van de populairste virtual reality games is Beat Saber, die reeds beschikbaar is voor PlayStation VR. Deze titel zal echter ook naar PlayStation VR2 komen, zo heeft Sony aangekondigd op de CES 2023.

Het gaat hier om de originele game die zijn weg naar de opvolger van PlayStation VR zal vinden. Het is echter niet duidelijk of de game direct bij de release van PlayStation VR2 beschikbaar is of dat deze later volgt, en of er kosten aan verbonden zijn voor mensen die de game reeds bezitten.

Voor een virtual reality game is Beat Saber uitermate populair, wat terug te zien is in de verkoopcijfers. In februari 2021 stond het totale aantal verkopen van de game namelijk op meer dan 4 miljoen.