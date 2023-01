HyperX heeft al verschillende headsets en andere accessoires voor (spel)computers op de markt gebracht en sinds kort horen daar ook controllers bij. Binnenkort zullen zij hun eerste officieel gelicenseerde Xbox controller uitbrengen.

De HyperX Clutch is al op de markt en deze controller was alleen voor pc en Android. In maart van dit jaar komt daar de HyperX Clutch Gladiate bij, die een officiële Xbox licentie heeft. Het gaat om een bedrade controller met extra knoppen aan de achterkant, waar je zelf een functie aan kan toebedelen.

De hardware heeft ook ’trigger locks’, waardoor je sneller de triggers kunt indrukken. De ’textured grips’ zorgen er voor dat de controller vast in de hand ligt. De prijs is $34,99. Wat de controller in Europa gaat kosten is op het moment van schrijven nog niet bekend.