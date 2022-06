Review | HyperX Clutch – Je kon bij ons onlangs al terecht voor een review van de HyperX Alloy Origins 65, een compact doch sterk toetsenbord wat tevens fantastisch presteert in het heetst van de strijd. Desalniettemin is het voor sommige gamers toch fijner om achterover te leunen met een controller in je handen. Ook daar kan HyperX je in voorzien middels de HyperX Clutch, een controller die je op zowel pc als Android apparaten kunt gebruiken. We hebben de controller inmiddels een geruime tijd getest en onze bevindingen lees je in deze review.

Compleet pakket

Ten eerste mogen we HyperX prijzen voor de compleetheid van het pakket: je krijgt namelijk – natuurlijk naast de controller – ook een lange USB-A naar USB-C kabel, een 2,4GHz dongle en een speciale toevoeging die je in de controller kunt schuiven, waarmee zodoende je Android smartphone op de controller kunt klikken. De HyperX Clutch kun je dus zowel bedraad of met de dongle op je pc aansluiten. Voor je smartphone of tablet kun je uiteraard ook gebruik maken van Bluetooth. De batterij gaat zo’n 19 uur mee op één lading. Je krijgt dus aardig wat features en toebehoren voor € 49,99. Met een uurtje of twee (via een pc) is de controller nagenoeg vol en kun je er weer helemaal tegenaan.

Verder heeft HyperX qua lay-out duidelijk afgekeken bij de Xbox controllers: asymmetrische ligging van de analoge sticks, een d-pad en de bekende A/B/X/Y-knoppen zoals we dat ook zien bij de controllers van Microsoft. Qua materialen bestaat de Clutch geheel uit plastic, met aan de buitenkanten rubberized grips, zodat de controller stevig in de handen blijft liggen. Er is tevens extra aandacht besteed aan de L2/R2-triggers, die lekker uitsteken waardoor je goed bereik hebt om de knoppen te activeren. De LED-lampjes geven je een indicatie van hoe vol de batterij is, je weet dus snel of je de oplader erbij moet pakken.

Het HyperX logo prijkt in het midden, met daaronder nog Select/Start, Turbo/Clear en een Home-knop waarmee je de controller aanzet of de pairingmode mee activeert. Als laatste heb je helemaal onderin nog de drieweg toggle, die je gebruikt om de controller in de USB-, 2,4GHz- of Bluetooth-modus te zetten. Het koppelen met je Android smartphone of tablet werkt snel en eenvoudig: een paar tellen de Home-knop indrukken en je kunt de controller pairen. Mocht je de HyperX Clutch later op de pc gebruiken en daarna willen overschakelen naar je Android-apparaat, dan herkennen de twee apparaten elkaar gelijk, wat erg fijn is.

Comfortabel, maar…

Al met al ligt de HyperX Clutch fijn in de hand. Qua formaat is hij net een slag compacter vergeleken met de standaard Xbox controller, waardoor spelers met wat kleinere handen ook prima bij alle knoppen kunnen. Mochten je handen echter aan de grotere kant zijn, dan zal deze controller mogelijk ietwat klein aanvoelen. De A/B/X/Y-knoppen geven prima feedback en hebben genoeg travel, zodat je niet per ongeluk één van de knoppen indrukt. De d-pad is tevens heel aardig en is prima geschikt voor bijvoorbeeld retro sidescrollers, maar om de d-pad echt af te maken hadden we graag ook diagonale inputs willen zien, zoals de Xbox Series X|S controller die wel heeft. Qua feedback op de faceknoppen en de d-pad neigt de HyperX Clutch meer naar de tactiele Xbox-controller dan de wat zachtere DualSense. De bumpers lijken dan weer direct te zijn overgeheveld van de DualShock 4: meer travel op de bumpers en een langere trigger pull dan de Xbox-controller.

De analoge sticks hebben een concaaf ontwerp, wat tegenwoordig op nagenoeg elke controller zit, en op de randen is de textuur wat grover zodat je te allen tijde een goeie grip hebt op de sticks. De sticks zijn qua hoogte nogmaals vergelijkbaar met een Xbox-controller, qua weerstand is de HyperX Clutch wel wat steviger in de sticks en daarbij is de draaihoek een fractie minder. Wat stevigere sticks hebben wel mijn voorkeur en dat is dus prima, totdat je een keer de sticks indrukt. De sticks maken namelijk erg veel geluid en ze verraden tevens het holle intern van de HyperX Clutch – waar ergens nog wel een rumble motor in verstopt zit – door de dermate hevige echo die door de controller gaat. Dan ga je toch twijfelen in hoeverre de HyperX Clutch bijvoorbeeld een val zal overleven en voelt de controller toch ietwat goedkoop aan. Jammer, want we hebben verder qua latency niks aan te merken. Een mini-jack aansluiting voor je hoofdtelefoon, een andere populaire ontwikkeling in controller land, ontbreekt in zijn geheel.

Mobiele incompatibiliteit

Zoals gezegd werkt het koppelen met een Android smartphone of tablet zeer soepel en de meegeleverde clip houdt je telefoon uitermate stevig vast en je kunt hem eventueel omtoveren naar een stand voor op je bureau. Het is wel zeer jammer dat iOS apparaten niet ondersteund worden. Het is niet duidelijk of dit bij HyperX of bij Apple ligt, maar op deze manier valt een groot deel van de spelers toch wel buiten de boot. Daar houden de onduidelijkheden tevens niet op, want na het koppelen kregen we de HyperX Clutch maar met een aantal titels aan de praat.

Zo kregen we geen resultaat in Call of Duty Mobile en Apex Legends Mobile, maar werkte Rocket League Sideswipe weer vlekkeloos. Het is dus hit-or-miss met deze controller en tot onze verrassing konden we via de website van HyperX ook geen informatie terugvinden over (populaire) games die compatibel zijn met de controller. Het is dus aangeraden om van tevoren goed onderzoek te doen naar of de door jou gespeelde games wel ondersteuning kennen van de HyperX Clutch. Het gebrek aan een app of ondersteuning van de NGENUITY software om bijvoorbeeld knoppen te remappen of de deadzone in te stellen (of überhaupt remappen via bijvoorbeeld de controller) is tevens jammer, maar begrijpelijk op dit prijspunt.