Eind vorig jaar konden nieuwe en terugkerende PlayStation Plus abonnees profiteren van een flinke korting, waarbij op elke tier € 30,- bespaard kon worden. Die actie liep tot 20 december en nu een aantal weken later is de promotie weer terug, maar nu kunnen ook bestaande abonnees profiteren.

Als je nieuw bent, krijg je € 40,- korting op een lidmaatschap van 12 maanden. Dit geldt voor elke tier die beschikbaar is en dat maakt jezelf abonneren momenteel wel erg interessant. Maar waar bestaande PlayStation Plus abonnees normaliter buiten de boot vallen, krijgen zij nu de kans om voordelig te upgraden.

Bestaande PlayStation Plus Essential abonnees krijgen momenteel namelijk 30% korting als zij upgraden naar PlayStation Plus Extra. Dit beperkt zich niet tot een jaarlidmaatschap, want het werkt ook voor de lidmaatschappen van één maand en drie maanden. Bij een upgrade van Essential of Extra naar Premium is dezelfde korting van kracht.

De promotie is tot 13 januari beschikbaar.