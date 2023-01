Deathverse: Let It Die is pas sinds vier maanden te spelen, maar het ‘einde’ is al in zicht. De servers van de free-to-play game worden namelijk dit jaar nog offline gehaald zo laat de ontwikkelaar weten.

GungHo Online Entertainment meldt dat op 18 juli 2023 de servers van het spel offline gaan. Dit is echter niet het einde voor de game, want de ontwikkelaar laat weten dat zij de free-to-play titel opnieuw gaan ontwikkelen. Deathverse: Let It Die zal dus terugkeren, maar dan met veel significante verbeteringen.

De grootste reden voor het stilleggen van de servers is dat de game wordt geplaagd door lag en problemen met de in-game matchmaking. De ontwikkelaar kan deze problemen maar niet oplossen en het is daarom beter om het spel opnieuw te ontwikkelen.

Een vrij rigoureuze stap als je het ons vraagt, maar het spreekt wel boekdelen over hoe geïnvesteerd GungHo in de titel is. Heb jij Deathverse: Let It Die al eens gespeeld?