De Left 4 Dead-serie is vandaag de dag nog steeds ontzettend populair. De oorspronkelijk ontwikkelaars hebben hun eerdere werk zelfs proberen te overtreffen met Back 4 Blood, maar zijn daar helaas niet in geslaagd. Voor de fans van de serie is er nu een leuk weetje opgedoken. Het prototype van de eerste game is namelijk gelekt en zelfs te spelen.

Het blijkt dat de game begon als een map voor Counter-Strike: Source genaamd Terror-Strike. Op deze aangepaste map moet jij het als zwaarbewapende speler tegen een klein leger aan bots opnemen, die enkel over een mes beschikken. Dit simpele concept blijkt de basis te zijn geweest voor wat uiteindelijk is uitgegroeid tot de Left 4 Dead-serie.