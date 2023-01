Volgens de laatste geruchten zal Apple aankomende lente een voor het bedrijf gloednieuw stukje hardware uitbrengen. Het betreft een Apple mixed reality headset en daarmee voegt het bedrijf zich bij het groeiende rijtje VR/AR headset aanbieders, waaronder concurrent Meta.

Het nieuws is afkomstig van Bloomberg, dat laat weten dat Apple al een aantal jaren bezig is met de ontwikkeling van de headset. Apple zou de headset vóór het WWDC (Worldwide Developers Conference) in juni aankondigen, waarna de headset in de herfst van 2023 in de verkoop zal gaan.

“Apple has already shared the device with a small number of high-profile software developers for testing, letting them get started on third-party apps.”

Momenteel staat de headset bekend als de ‘Reality Pro’ en zal de VR-headset draaien op een nieuw besturingssysteem genaamd xrOS. De headset zou een mixed-reality ervaring moeten bieden met niet alleen virtual reality, maar ook augmented reality.

Momenteel is er nog geen verdere info bekend over Apple’s nieuwe mixed reality headset, maar zodra we meer horen over de specs van het apparaat laten we dat natuurlijk weten.