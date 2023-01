Riot Games timmert al een aantal jaar flink aan de weg om het League of Legends universum verder uit te breiden. Daarvoor heeft het speciaal Riot Forge opgericht, een uitgever met als doel om League of Legends spin-off games uit te brengen. Inmiddels heeft dat Ruined King, Song of Nunu, Hextech Mayhem en CONV/RGENCE opgeleverd. Zo te zien blijft het daar niet bij en komt er nog een titel aan.

Riot Games' New Action Game for PC – The Mageseeker: A League of Legends Story has been leaked by South Korea’s Game Ratings Committee.

Players play Sylas to save Demacia. pic.twitter.com/UeD17TlynN — SΞVΠ (@osevno) January 13, 2023

Dankzij een Zuid-Koreaans classificatiebureau weten we dat er wordt gewerkt aan een game genaamd The Mageseeker: A League of Legends Story. De details zijn uiteraard schaars. Echter weten we wel dat het om een actiegame gaat, waarin de speler de rol van Sylas op zich neemt, met als doel de regio Demacia te redden. De officiële aankondiging laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten.