AMD heeft in samenwerking met de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Neowiz een korte trailer uitgebracht die nieuwe gameplaybeelden van Lies of P in een 8K-resolutie toont. Uiteraard doet de techgigant dit om hun nieuwe videokaart, de AMD Radeon RX 7900 XTX, in het zonnetje te zetten. De video kun je hieronder bekijken:

Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Wel weten we dat Lies of P in ieder geval in 2023 op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc lanceert. In onze ‘Games van 2023’ serie komt de titel natuurlijk ook aan bod. Daarin hebben we de belangrijkste dingen over de soulslike game voor je op een rijtje gezet.