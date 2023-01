De games van 2023 | Lies of P – Pinokkio, wie kent dat stukje pijnboom nou niet? Hoewel het boek van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi al een groot succes was, kwam de pop pas echt tot leven dankzij de Disney-verfilming uit 1940. Inmiddels zijn we talloze interpretaties verder, waarvan Guillermo del Toro zijn geweldige versie de meest recente is. Op het vlak van games is het echter een stuk rustiger en dat wil het Zuid-Koreaanse Neowiz veranderen. Lies of P is namelijk geïnspireerd door het bekende verhaal van Pinokkio, maar geeft daar vervolgens een eigen duistere draai aan.

Lies of P – De game speelt zich in de stad ‘Krat’ af, wat weer gebaseerd is op het belle époque Europa, gedurende de vroege dagen van de 20ste eeuw. Je ontwaakt als Pinokkio op een verlaten treinstation en de enige aanwijzing die je hebt, is een briefje waarop staat dat je Geppetto in de stad moet vinden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de eens prachtige stad is aardig in verval geraakt. Tot overmaat van ramp is de stad ook overspoeld met bloeddorstige wezens en andere wrede verschrikkingen. Pinokkio moet dan ook dit gevaar trotseren om uiteindelijk mens te kunnen worden.

Het verhaal van Carlo Collodi blijkt echter niet de enige inspiratiebron te zijn geweest. Zodra je naar de beelden van Lies of P kijkt, zie je daar heel veel van Bloodborne in terug. Sterker nog, Lies of P is ook een soulslike game en neemt dan ook heel wat bekende elementen uit die serie over. Dat wil echter niet zeggen dat de game geen eigen ideeën heeft. Zo staat liegen in de dialogen centraal en hebben de keuzes die je maakt een directe impact op het verhaal, dat overigens meerdere eindes kent. Verder kun je zelf wapens in elkaar knutselen of bestaande wapens met elkaar combineren. Tot slot is ook Pinokkio aan te passen. Aangezien hij een pop is, kun je zijn lichaamsdelen vervangen om zo nieuwe vaardigheden vrij te spelen.

Voorlopige verwachting: Het Zuid-Koreaanse Neowiz heeft overduidelijk alle vertrouwen in Lies of P. Tijdens een wat tegenvallend gamescom was Lies of P zelfs een van de hoogtepunten. Inmiddels staat er ook al ruim een uur aan gameplaybeelden online. Bloodborne 2 lijkt er (voorlopig) niet in te zitten, dus hopelijk blijkt Lies of P een waardig alternatief te zijn. Overigens moet de game een gemiddelde speler zo’n 30 uur aan het scherm gekluisterd houden, dus indien het je bevalt, heb je zeker waar voor je geld. De ontwikkeling nadert inmiddels zijn einde, maar een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Lies of P lanceert in ieder geval in 2023 op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.