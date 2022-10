Wie al jaren vergeefs wacht op een hypothetische Bloodborne 2, zal in 2023 zijn hart en ziel kunnen ophalen aan Lies of P. Deze actie-RPG heeft zijn inspiratie duidelijk bij de moderne klassieker van FromSoftware gehaald en hoopt dan ook mee te kunnen surfen op diens overweldigende succes. Of dat zal lukken, valt echter nog te bezien.

Wat we wél al kunnen zeggen, is dat je best lang zoet zal zijn met Lies of P. In een recent interview gaf regisseur Choi Ji-Won namelijk aan dat de game voor een doorsnee speler zo’n 30 uur in beslag zal nemen. Wie elk hoekje en gaatje van de spelwereld onderzoekt, zal er echter gemakkelijk het dubbele uit kunnen halen. Voor ieder wat wils dus.

Ji-Won heeft zelfs gedacht aan spelers die liever kortere games voorgeschoteld krijgen. Lies of P is immers opgedeeld in verschillende stages, die elk zo’n tien uur van je tijd opeisen. Het is volgens Ji-Won dan ook perfect mogelijk om de game in stukjes te spelen en elke stage als een korte game op zich te bekijken. Wij zijn alvast erg benieuwd.