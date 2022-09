Lies of P vliegt op dit moment nog behoorlijk onder de radar van menig gamer, maar deze soulslike zou best wel eens een enorme verrassing kunnen worden. In deze duistere twist op het verhaal van Pinokkio staat er namelijk behoorlijk wat bruut geweld op het menu en spat de sfeer van het scherm af.

Om je een idee te geven van wat je kunt verwachten, heeft men maar liefst veertig minuten aan gameplay gedeeld, beelden die men toepasselijk de ‘director’s cut’ heeft genoemd. We willen je overigens wel waarschuwen voor eventuele¬†spoilers, dus let op!

Het is nog niet bekend wanneer Lies of P zal lanceren, maar de verwachting is dat we volgend jaar met de game aan de slag kunnen. Vanaf de lancering zal de game tevens speelbaar zijn via Game Pass.