Als je fan bent van soulslike games, dan is Lies of P zeker een titel om in de gaten te houden. Ben je nog niet overtuigd dat het spel iets voor jou is, dan zijn er nieuwe gameplaybeelden vrijgegeven om daar verandering in te brengen.

Er is een nieuwe video van Lies of P beschikbaar die twaalf minuten aan gameplay laat zien. Deze geven een goede indruk wat je van het spel kan verwachten qua sfeer een gameplay.

Ben je na het kijken van deze beelden nog steeds niet overtuigd of deze titel iets voor jou is, maar heb je wel een Game Pass-abonnement? Lies of P wordt op lanceringsdatum aan deze service toegevoegd, dus je kan het spel dan spelen zonder bang te zijn of je je geld goed hebt gespendeerd.

De nieuwe gameplayvideo van Lies of P check je hieronder.