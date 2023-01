Microsoft heeft tussen alle nieuwe informatie en beelden van Developer_Direct door bekendgemaakt wat we de komende weken mogen verwachten in Xbox Game Pass. De line-up bestaat uit negen titels die tussen nu en 7 februari toegevoegd zullen worden, wat automatisch betekent dat we ook later in februari nog nieuwe games mogen verwachten.

De toevoegingen zijn opgedeeld over verschillende dagen en het overzicht is als volgt

Nu beschikbaar

Hi-Fi RUSH (Xbox Series X|S, cloud & pc)

Vanaf morgen

GoldenEye 007 (Console & cloud)

Vanaf 30 januari

Roboquest (Console)

Vanaf 31 januari

Age of Empires II: Definitive Edition (Console & cloud)

Inkulinati (Console, cloud & pc)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (Console, Cloud & pc)

Vanaf 2 februari

Darkest Dungeon (Console, cloud & pc)

GRID: Legends (Cloud)

Vanaf 7 februari

Hot Wheels: Unleashed (Console, cloud & pc)

Buiten de komende nieuwe toevoegingen zullen er ook een paar games Game Pass weer verlaten, zo zijn de volgende titels vanaf 31 januari niet langer beschikbaar.

Donut County (Console, cloud & pc)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console & pc)

Telling Lies (Console, cloud & pc)

Worms WMD (Console, cloud & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Klik hier voor Nederland en hier voor België.