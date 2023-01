Er gaat tegenwoordig eigenlijk geen maand meer voorbij zonder dat de aankomende games uit de PlayStation Plus line-up vroegtijdig gelekt worden. Ook nu is dat weer het geval. Leaker billbil-kun, die al lange tijd betrouwbaar blijkt, heeft via Twitter gelekt welke games er in februari voor alle PlayStation Plus-abonnees worden aangeboden.

Het zou gaan om OlliOlli World, Mafia Definitive Edition, Evil Dead The Game en de Beyond Light uitbreiding voor Destiny 2. Volgens de leaker kunnen abonnees komende maand dus drie games en DLC voor Destiny 2 zonder extra kosten downloaden. Daarbij wordt ook nog aangegeven dat Mafia Definitve Edition in sommige regio’s vervangen kan worden door een andere game.

PREMIERE February 2023 PS Plus Monthly Games (+DLC) 🔹OlliOlli World (PS5 | PS4)

🔹Mafia Definitive Edition* (PS4)

🔹Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

🔹Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4) ⌛️Feb 7th – March 6th *Other titles may replace Mafia DE or be added in some regions pic.twitter.com/y8F9tgYxon — billbil-kun (@billbil_kun) January 29, 2023

Hoe het precies zit zullen we spoedig weten, want een aankondiging van de PlayStation Plus-games voor februari volgt als het goed is komende week.