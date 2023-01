In een interview met IGN heeft Phil Spencer toegegeven dat er het afgelopen jaar niet genoeg games zijn uitgebracht op Xbox voor spelers om het beste uit de console te halen.

“Our commitment to our fans is that we need to have a steady release of great games that people can play on our platform, and we didn’t do enough of that in 2022, there’s no doubt.”

Spencer vervolgde dat het team bij Xbox toegewijd is om de toevoer van Xbox-games te verbeteren, en dat hij blij is met de goede aftrap van het jaar in de vorm van Developer_Direct. Tijdens dat evenement was het voor Spencer vooral belangrijk dat de games ook releasedatums zouden hebben.

Microsoft voelt zich goed over het aantal games dat zal worden uitgebracht in 2023, maar hoeveel dat er precies zijn weten we nu nog niet. Daar zullen we ongetwijfeld meer over horen aankomende zomer.