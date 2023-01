Microsoft hield woensdagavond z’n eerste Developer_Direct showcase, waarin verschillende titels voorbij kwamen. De grote afwezige was echter Starfield, maar vooraf beloofde de Amerikaanse gigant al dat die een eigen showcase krijgt. Die zou niet al te lang op zich laten wachten, aangezien de game vooralsnog in de eerste helft van dit jaar uitkomt.

In de tussentijd denkt Microsoft al vooruit naar een belangrijk ander moment: de E3 week. Hoewel Microsoft niet specifiek op de E3 aanwezig hoeft te zijn, zullen ze rond die tijd wel een nieuwe showcase organiseren. Specifieke details zijn nog niet bekend, maar wel is het een zekerheid dat Microsoft met een show komt deze zomer in Los Angeles.

Hetgeen Microsoft precies aangaf hieronder:

“As we announced previously, in order to dedicate the proper amount of time for a deep dive into Bethesda Game Studios’ Starfield, a standalone show is in the works. In addition to this, our teams are working hard and look forward to sharing even more of what is next for our fans when we return to Los Angeles for our yearly Showcase this summer.”