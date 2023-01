De Amerikaanse actrice Annie Wershing, bekend van haar rollen in 24, Star Trek: Picard, maar ook van Tess in de originele The Last of Us, is overleden. Zij is op 45-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van kanker, zo is bekendgemaakt via Twitter en Deadline.

Bij Wershing werd in 2020 al kanker geconstateerd, maar ze bleef doorgaan met werken en wilde het er niet graag over hebben. Om de medische kosten te betalen en de nabestaanden een steuntje in de rug te geven, is er een GoFundme opgezet, zie hier.

Haar man, Stephen Full, schreef via Deadline het volgende: