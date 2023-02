Hoewel we al in februari zitten, is het volgende week dinsdag pas de eerste dinsdag van de maand. Dit betekent dat we dan pas een PlayStation Plus update mogen verwachten en die heeft Sony vanmiddag bekendgemaakt.

Een grote verrassing mag het niet zijn, aangezien de PlayStation Plus games voor februari afgelopen weekend al zijn gelekt door de min of meer vaste PlayStation Plus leaker billbil-kun. De drie titels die we vanaf aanstaande dinsdag ter beschikking krijgen zijn de volgende:

OlliOlli World (PS4/PS5)

Evil Dead: The Game (PS4/PS5)

Mafia Definitive Edition (PS4)

In aanvulling op complete games, zal in februari ook Beyond Light (PS4/PS5) erbij zitten. Dit is een uitbreiding voor Destiny 2 en dat die ‘gratis’ beschikbaar komt is niet zonder reden, eind februari mogen we immers Destiny 2: Lightfall verwachten.

Een PlayStation Plus abonnement kun je hier aanschaffen.