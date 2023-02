We zien controllers in steeds meer verschillende, wilde kleuren langskomen en daar doet Microsoft maar wat graag aan mee. We zagen echter ook een flink tekort in met name Xbox-controllers en daarom was onder meer de Deep Pink versie geruime tijd niet verkrijgbaar.

Daar is verandering in gekomen, want de felroze controller voor de Xbox consoles, pc, smartphone en/of tablet is weer beschikbaar via de Microsoft Store. Daarbij is het Verenigd Koninkrijk nu ook toegevoegd als verkoopkanaal, wat toch weer een stukje dichter bij huis is. Het gaat hier overigens om een standaard Xbox controller, maar dan in een ander kleurtje, extra features zoals knoppen op de achterkant of aanpasbare triggers zijn niet inbegrepen.

Ben je dus fan van roze én de controllers voor de Xbox? Sla dan snel je slag!