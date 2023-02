Crystal Dynamics werkt inmiddels aan een nieuwe Tomb Raider-game, maar het blijkt dat dit niet het enige project is rondom Lara Croft. Ontwikkelaar CDE Entertainment heeft namelijk Tomb Raider Reloaded aangekondigd, zij het wel een game voor Android, iOS en Netflix.

Het is de eerste roguelike titel in de Tomb Raider-franchise, wat het dus een andere game maakt dan we gewend zijn. De game wordt op 14 februari uitgebracht en voor een eerste indruk bekijk je de onderstaande trailer. De omschrijving van de game is als volgt.

Tomb Raider Reloaded takes players on an action-filled adventure as they jump into the boots of groundbreaking hero Lara Croft on her swan-diving, cliff-climbing, back-flipping quest to obtain the ancient Scion artifact, clearing ever-changing rooms filled with new and familiar enemies as well as hazardous traps and puzzles. Along the way, they’ll acquire run-specific boosts alongside permanent rewards, like XP modifiers, runes that improve Lara’s stats, and manuals used to unlock and upgrade her outfits, such as her fan-favorite bomber jacket. As players progress through each level, they can stack perks to enhance Lara’s abilities, and even craft weapons to upgrade her arsenal.