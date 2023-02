Storm in a Teacup, de studio achter het aan BioShock schatplichtige Close to the Sun, heeft een nieuw project aangekondigd. In de avontuurlijke stealthgame Steel Seed is onze wereld om zeep. Een uiterst gesofisticeerde AI heeft de laatste overlevenden van het menselijke ras gered, die zich nu diep onder de aardkorst schuilhouden. Tot een nieuwe dreiging – mens of machine, dat valt nog te bezien – hun wereld duchtig door elkaar gooit.

De onderstaande trailer toont alvast een charmant stijltje bovenop het intrigerende concept. Steel Seed zou ergens in 2024 moeten verschijnen voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.