Afgelopen dinsdag kondigde Activision Ashika Island officieel aan. Dit is een nieuw eiland dat zijn opwachting zal maken in het tweede seizoen van Call of Duty: Warzone 2.0. De komst van deze nieuwe map luidt tevens de terugkeer van de Resurgence modus in.

Na wat screenshots en een plattegrond, hebben we nu ook bewegende beelden van de map gekregen via een nieuwe trailer. Die laat de verschillende hoeken van het eiland zien, waardoor je een betere indruk krijgt. Check het hieronder.

Het tweede seizoen gaat op 15 februari van start.