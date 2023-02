De PlayStation 5 is inmiddels meer dan 32 miljoen keer verscheept en met een toename in het aantal consoles dat beschikbaar komt, ziet het er rooskleurig uit voor Sony. Doordat de console nu steeds beter leverbaar wordt, heeft Sony de verwachtingen bijgesteld. Ze schatten namelijk in dat de console het beter gaat doen en zelfs het record van de PlayStation 4 zal verbreken.

Het fiscale jaar loopt nog tot 31 maart 2023 en de verwachting was in eerste instantie dat Sony in totaal 18 miljoen units zou verschepen. In de afgelopen drie kwartalen heeft Sony in totaal 12.8 miljoen consoles weg weten te zetten, wat dus een restaantal van 5.2 miljoen units maakt. Die zou Sony tussen 1 januari en 31 maart 2023 moeten verschepen.

Gezien het nu zo goed gaat, heeft Sony deze verwachting van 18 miljoen units naar boven bijgesteld met 1 miljoen extra exemplaren. Kortom, Sony verwacht het huidige fiscale jaar niet 18, maar 19 miljoen PlayStation 5 consoles te verschepen. Dit maakt ook dat daarvoor nog 6.2 miljoen units weggezet moeten worden, wat neerkomt op ruim 2.65 miljoen units per maand.

Dit zou gelijk ook een record zijn, want het hoogste aantal PlayStation 4 consoles dat Sony ooit in het eerste kwartaal van een kalenderjaar heeft verscheept, staat op 3 miljoen units. Dit was toen kort na de release, tussen januari en maart 2014.