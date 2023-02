Op 5 januari maakte Sony PlayStation bekend dat de PlayStation 5 de mijlpaal van 30 miljoen verkochte consoles was gepasseerd. Inmiddels heeft Sony ook de financiële resultaten van het vorige kwartaal bekendgemaakt en daaruit blijkt dat de PlayStation 5 wereldwijd inmiddels 32.1 miljoen keer is verscheept.

Althans, dit was het aantal op 31 december 2022. Dit is een stijging van 4 miljoen consoles ten opzichte van 2021. In het laatste kwartaal van dat jaar verscheepte Sony nog 3.1 miljoen units, eind vorig jaar waren dat er maar liefst 7.1 miljoen, wat eens te meer aangeeft dat de productie flink is toegenomen.

Het aantal PlayStation Plus abonnees stond vorig kwartaal op 46.4 miljoen, wat een daling is tegenover een jaar eerder toen het aantal nog op 48 miljoen stond. Qua aantal actieve PlayStation Network gebruikers werd de 112 miljoen aangetikt, een stijging van 1 miljoen.