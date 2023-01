De PlayStation 5 is sinds de release erg lastig verkrijgbaar geweest vanwege aanhoudende tekorten op componenten. Dit had als effect dat vrijwel elke nieuwe lading direct bij levering aan retailers was uitverkocht. Dit is ook terug te zien in de verkoopcijfers, want Sony heeft tijdens de CES 2023 persconferentie bekendgemaakt dat de console inmiddels een nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

Wereldwijd is de PlayStation 5 namelijk meer dan 30 miljoen keer verkocht aan consumenten. Daarbij stipte Jim Ryan aan dat de console vanaf nu ook een stuk beter verkrijgbaar moet zijn. Het zal dus niet lang meer duren voordat de PlayStation 5 gewoon op voorraad is bij winkeliers, wat een aanschaf natuurlijk een stuk gemakkelijker maakt.