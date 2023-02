Als het lastig is in een racegame om te winnen, is het een tactiek om de muur te gebruiken. Iets waar je in games niet altijd voor bestraft wordt, wat dus eigenlijk een vorm van cheaten is. In werkelijkheid gebeurt dit vrijwel nooit, totdat Ross Chastain dit vorig jaar tijdens een NASCAR-race deed.

De beelden gingen de hele wereld over en in een verklaring gaf Chastain later aan geïnspireerd te zijn door games, waarin dit mogelijk is. Voor de regelgever van de race was dit echter een dermate unieke situatie, dat ze er niet echt iets mee konden op dat moment.

Ze hebben het echter niet gelaten voor wat het was, want de NASCAR heeft aangekondigd dat ze de regelgeving ietwat hebben aangepast. Hieronder valt nu ook wall-riden, wat niet langer tot een legale actie behoort. Met andere woorden: elke coureur die dit nu doet, zal bestraft worden.

In de regelgeving wordt nu letterlijk de actie van Chastian aangehaald als een verboden move. De actie in kwestie destijds gemist? Check de video hieronder.