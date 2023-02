Hoewel de PlayStation 5 inmiddels ruim twee jaar verkrijgbaar is, heeft Sony de afgelopen jaren volop ingezet op de PlayStation 4. Zo kwamen verschillende games voor beide systemen uit, omdat het voor velen lastig was om aan de PlayStation 5 te komen. Hierdoor was een grote groep genoodzaakt om vooralsnog van de PlayStation 4 gebruik te maken.

Inmiddels zijn alle productieproblemen opgelost en kan de console volop geproduceerd worden. Sterker nog, Sony beloofde dat het niet lang meer duurt totdat de PlayStation 5 praktisch overal in de schappen ligt. Een goed teken, iedereen kan nu immers zonder problemen aan de console geraken.

Samen met de nieuw gelanceerde PlayStation campagne eerder deze week, markeert dit het moment dat Sony nu volop in gaat zetten op de nieuwere console. Dit heeft een vertegenwoordiger aangegeven bij de presentatie van de kwartaalcijfers eerder deze week.

Sony heeft in de tussentijd geconstateerd dat het aantal spelers op de PlayStation 4 begint af te nemen en tegelijkertijd neemt dat juist toe op de PlayStation 5. Kortom, het is het juiste moment om volop op de nieuwe console in te gaan zetten. Dit is ook weer terug te zien in een nieuwe trailer die Sony heeft uitgebracht, die dit hele verhaal eigenlijk onderstreept.

De focus van Sony ligt nu namelijk op het accelereren van de transitie van PlayStation 4 gebruikers naar de PlayStation 5.