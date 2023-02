De Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen heeft inmiddels twee wereldtitels op zijn naam staan, waar hij dit jaar graag een derde aan toe wil voegen. Afgezien van zijn sportieve succes in binnen- en buitenland, is hij natuurlijk ook een interessante partner voor bedrijven. Zodoende heeft Electronic Arts aangekondigd een samenwerking met hem aan te gaan.

EA Sports is de nieuwe sponsor van Max Verstappen, wat terug te zien zal zijn op de helm van de Nederlandse coureur. Daarnaast zullen beide partijen content gaan maken binnen het EA Sports portfolio, zo schrijft EA in het persbericht. Het hoe en wat is echter nog onduidelijk.

”Max is altijd gedreven en ongelooflijk competitief. Hij is een echte kampioen met een diepgewortelde liefde voor games en sport”, zeg Andrea Hopelain van EA Sports & Racing. “Het is fantastisch om samen te werken met één van de beste atleten ter wereld, die op jonge leeftijd al geschiedenis heeft geschreven in de Formule 1. We kijken ernaar uit om nog meer fans wereldwijd samen te brengen via onze EA SPORTS-titels.”

Vanzelfsprekend had Verstappen ook zijn zegje klaar, zo is hij blij met EA Sports als partner en voor hem is het geen onbekende. De Nederlander speelde vroeger immers al games van de uitgever, waaronder FIFA.