We kunnen sinds gisteren de vierde aflevering van HBO’s The Last of Us zien op HBO Max en tot nu toe is de serie een enorm succes. De vijfde aflevering komt er alweer aan en dus gaan we met rasse schreden richting het einde van het eerste seizoen toe.

Er is echter een klein probleem – in ieder geval voor de Amerikanen – want aankomende zondag is tevens de Super Bowl: het grootste sportevenement van de Verenigde Staten, wat jaarlijks bijna 100 miljoen kijkers trekt. HBO heeft daarom besloten om de uitzending van de vijfde aflevering met twee dagen naar voren te halen, aankomende vrijdag dus, aldus het televisiebedrijf op Twitter.

Het is onduidelijk of dit ook voor de Benelux zal gelden, maar het is inmiddels wel bevestigd dat de aflevering ook voor het Verenigd Koninkrijk eerder beschikbaar zal zijn: de Britten kunnen zaterdag HBO Max aanslingeren. De kans is dus aannemelijk dat ook wij eerder de volgende aflevering in de geprezen serie mogen verwachten.