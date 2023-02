Een eerder gerucht wees al op een nieuwe Nintendo Direct voor deze week en via persbericht heeft Nintendo de nieuwe uitzending nu officieel aangekondigd. De Nintendo Direct staat gepland voor morgenavond 23:00 uur en zal voornamelijk in het teken staan van de games die in de eerste helft van dit jaar worden uitgebracht.

De Nintendo Direct uitzending zal ongeveer 40 minuten duren en hoewel Nintendo geen details geeft over wat we mogen verwachten, is de kans groot dat we in ieder geval iets horen over The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Vanzelfsprekend kan je morgenavond de livestream hier via PlaySense volgen.