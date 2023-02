Er zijn al twee video’s verschenen van Sherlock Holmes: The Awakened, die zich focussen op de gameplay. Toch vond Frogwares het nodig om nog een video te maken, waarin er nog dieper op de gameplay wordt ingegaan. Deze nieuwe video check je onderaan dit bericht.

Sherlock Holmes: The Awakened is een remake van de gelijknamige game die in 2006 verscheen voor de pc. In de nieuwe versie kan je verbeterde graphics verwachten, samen met meer animaties. De UI zal ook compleet op de schop gaan en er zullen nieuwe gameplay mechanieken worden toegevoegd.

De remake van Sherlock Holmes: The Awakened zal niet al te lang op zich laten wachten, want de planning is ‘early 2023’. Het spel zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.