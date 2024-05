Over anderhalve week verschijnt The Final Shape voor Destiny 2 en nu die release steeds dichterbij komt, brengt Bungie ons een tweetal ViDocs. Het eerste deel is nu beschikbaar en kan je hieronder bekijken. De onderwerpen die aan bod komen zijn het verhaal, de bestemming (The Pale Heart), de nieuwe Dread-factie en meer.

Volgende week mogen we de tweede ViDoc verwachten en waar die over gaat is nog even aankijken, want daar heeft Bungie nog niks van prijsgegeven. Verder laat Bungie weten dat ze de samenwerking met SteelSeries hebben verlengd, wat betekent dat we rond de release van de uitbreiding nieuwe branded gear mogen verwachten.