Momenteel is het mogelijk om de Shadowkeep, Beyond Light en The Witch Queen voor Destiny 2 gratis te spelen en als je PlayStation Plus abonnee bent, heb je ook toegang tot Lightfall. Een prima reden dus om opnieuw in Destiny 2 te duiken in opmaat naar The Final Shape die over een paar weken verschijnt.

Mocht je tegen die tijd pas instappen of na de release, dan is het mogelijk om de zogeheten Destiny 2: Legacy Collection 2024 aan te schaffen. Bungie heeft aangekondigd deze bundel rond de release van The Final Shape uit te brengen. Deze bundel bevat het volgende:

Destiny 2: Lightfall

Destiny 2: The Witch Queen

Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack

Destiny 2: Beyond Light Pack

Destiny 2: Shadowkeep Pack

Destiny 2: Forsaken Pack

Hiermee heb je in principe alle uitbreidingen voor Destiny 2, zodat je geen enkele content mist. Althans, het enige wat ontbreekt zijn de Dungeon Keys. Dit betekent dat je die los moet aanschaffen als je ook de dungeons wilt spelen. Dit is het enige – los van cosmetische content – dat een losse aanschaf vereist mocht je deze bundel kopen.

Wat de prijs precies zal zijn is niet bekend, dit volgt naarmate de release van The Final Shape dichterbij komt.