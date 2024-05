Op 4 juni is het zover, dan komt de langverwachte The Final Shape-uitbreiding voor Destiny 2 uit. Om je alvast warm te krijgen voor de conclusie van de Light en Darkness-saga heeft Bungie een tweetal trailers uitgebracht, namelijk een lanceringstrailer en een nieuwe cinematische trailer.

Hoewel The Final Shape het einde is van de huidige Destiny-saga, heeft Bungie al laten weten dat The Final Shape niet het einde zal zijn van Destiny 2. Of dit betekent dat er nog meer uitbreidingen zullen worden uitgebracht of dat Bungie zal opteren voor een ander type updates is nog niet bekend.

Destiny 2: The Final Shape wordt op 4 juni uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Recent schreven wij in een special over Destiny 2’s aanloop naar The Final Shape.