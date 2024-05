FromSoftware kennen we allemaal waarschijnlijk wel van de ‘Souls-games’, maar vorig jaar haalde de ontwikkelaar ook nog eens een totaal andere franchise van onder het stof: Armored Core. We werden toen verwend met het geweldige Armored Core VI: Fires of Rubicon en die game werd algemeen heel goed onthaald.

Dat is ook Hidetaka Miyazaki van FromSoftware niet ontgaan. In een interview met IGN Japan (vertaald met Google Translate) liet hij weten dat hij graag verder wil werken aan de franchise. Er zijn nog geen concrete plannen, maar de intentie is er al!

“As you can see from the fact that we made “ARMORED CORE VI,” the game “ARMORED CORE” is very important to FromSoftware. Therefore, we have a strong desire to continue making it in the future. I think “ARMORED CORE VI” was a success. On the other hand, not everything was perfect, and there is still room for improvement, so we have no intention of ending it here. However, nothing concrete has been decided yet.”