Ontwikkelaar FromSoftware en uitgever Bandai Namco hebben de patch notes uitgebracht van de 1.05-update van Armored Core VI: Fires of Rubicon. De update brengt ranked matchmaking, nieuwe onderdelen voor je mechs en gloednieuwe PvP-maps waarop je het gevecht tegen anderen aan kan gaan.

Je kunt de volledige lijst met patch notes hieronder bekijken. De Armored Core VI: Fires of Rubicon update is vanaf vandaag te downloaden. .

Battle other players in ranked online matchmaking.

Carve your name into the ranked leaderboard.

Enhance your Armored Core loadout with new parts.

Take the fight to new places with new player-versus-player maps.

Personalize your nameplate to make your mark on the battlefield.

Het spel is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, meer over deze titel lees je in onze review.