In 2023 vuurt ontwikkelaar Frogwares een remake van Sherlock Holmes: The Awakened op ons af. De titel – die oorspronkelijk in 2008 verscheen – combineert de werken van Sir Arthur Conan Doyle met die van H.P. Lovecraft en dropt dus Sherlock Holmes en Watson midden in de even mysterieuze als angstaanjagende Cthulhu mythologie.

De onderstaande trailer laat alvast wat gameplay zien, die duidelijk het speuren uit de vorige Sherlock Holmes-games tracht te combineren met een duisterder sfeertje dan gebruikelijk. Zeker even kijken dus!