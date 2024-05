Killing Floor III werd in augustus vorig jaar aangekondigd en niet veel later kwam naar buiten dat de game nog in vroege fase verkeerde. Je zou op basis daarvan denken dat we de game voorlopig niet zullen zien verschijnen, maar dit blijkt wel mee te vallen.

Embracer Group heeft namelijk laten weten dat Killing Floor III nog in dit fiscale jaar zal verschijnen. Dit betekent dat de game voor 1 april 2025 in de schappen zal liggen. Killing Floor III wordt samen met Kingdom Come: Deliverance II gezien als de belangrijkste titels van Embracer Group voor het huidige financiële jaar.

Verder heeft het bedrijf nog 70 andere titels in ontwikkeling voor dit jaar en er zitten nog drie belangrijke onaangekondigde games in de pijplijn.