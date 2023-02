Jaarlijks brengt Activision een nieuw deel in de Call of Duty-franchise uit, maar er gaan al even geruchten dat de uitgever zou overwegen om een jaartje over te slaan. Dit zou dan dit jaar zijn, waarbij men de focus nog meer op Call of Duty: Modern Warfare 2 legt door die game te voorzien van een grote premium uitbreiding.

De geruchten blijven aanhouden, maar Activision geeft geen duidelijkheid. Hoewel, bij de presentatie van de laatste kwartaalcijfers kwam de toekomst van de franchise weer even aan bod. Zo sprak de uitgever over een ‘full premium release’ in de franchise later dit jaar.

“Across the Call of Duty franchise, our teams are working to amplify the success of the fourth quarter, with 2023 plans including even more engaging live services across platforms and the next full annual premium release in the blockbuster series.”

Dit is niet de eerste keer dat Activision over een premium release spreekt, maar de vraag is een beetje wat de definitie daarvan is. Als we het zo lezen klinkt het meer als een volwaardig nieuw deel, dan een grote uitbreiding.