Uitgever Nacon komt al een paar jaar met een eigen Nacon Connect uitzending, die in het teken staat van aankomende games. Meestal is zo’n uitzending een paar weken na de E3, maar blijkbaar hebben ze ditmaal zoveel te melden dat we in maart al een uitzending mogen verwachten.

Op 9 maart om 19:00 uur staat een nieuwe Nacon Connect gepland en hoewel er verder geen details gedeeld zijn, geeft de bijgesloten afbeelding wel een hint. Hier komen namelijk de games: The Lord of the Rings: Gollum, RoboCop: Rogue City, Ad Infinitum en Ravenswatch in terug.

Het is aannemelijk dat we meer over die games gaan horen, waaronder een releasedatum voor The Lord of the Rings: Gollum. Opvallend genoeg ontbreekt Test Drive Unlimited: Solar Crown, maar dat sluit aanwezigheid natuurlijk niet uit.