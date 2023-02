Nintendo heeft eindelijk de kreten van fans van een antwoord voorzien. Het Japanse bedrijf heeft een remaster aangekondigd van Metroid Prime, dat in 2002 werd uitgebracht voor de Nintendo GameCube.

Daar houdt het goede nieuws echter niet op, fans zullen namelijk niet heel lang op de remaster hoeven wachten. Metroid Prime Remastered zal later vandaag al beschikbaar zijn via de Nintendo eShop. De fysieke release laat iets langer op zich wachten en zal vanaf 3 maart beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch.

Wat we precies kunnen verwachten qua verbeteringen in de remaster is nog niet helemaal bekend. Metroid Prime Remastered zal in ieder geval dual-stick besturingsopties ondersteunen, evenals de originele besturing. Daarnaast zou het logisch zijn als het spel grafisch ook een beetje is opgepoetst.