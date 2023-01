In 2021 werd Metroid Dread uitgebracht voor de Nintendo Switch. Dat zal zeker niet het laatste zijn dat we van de franchise van Nintendo gaan horen. Zo werd Metroid Prime 4 jaren geleden al aangekondigd en er wordt ook al geruime tijd gespeculeerd over heruitgaves van eerdere Metroid Prime-games. Mogelijk krijgen we op korte termijn een aankondiging over één van deze projecten.

Althans, dat is waar een bekende leaker naar lijkt te hinten. De leaker in kwestie is Redditgebruiker ‘Fun_Way_6592’. Eén van de moderators van de GamingLeaksAndRumors subreddit zegt een bericht van de leaker te hebben ontvangen met daarin de tekst “do you think everyone is primed and ready?“. Dit lijkt wellicht nietszeggend, maar de moderator herinnert de lezers eraan dat dezelfde leaker een dag voor de aankondiging van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom een bericht stuurde met de tekst “Zelda fans will be crying Tears of joy tomorrow“. Verder heeft de leaker met cryptische berichten via Reddit onder meer The Legend of Zelda: Skyward Sword, WarioWare en Splatoon 3 vroegtijdig gelekt.

Kortom: deze leaker is tot nu toe een betrouwbare bron gebleken. Dat deze gebruiker nu het woord “primed” in het bericht gebruikt, wordt door de Redditgebruikers opgepikt als een duidelijke hint dat Nintendo spoedig met een aankondiging omtrent Metroid Prime komt. Zoals gezegd is Metroid Prime 4 al jaren geleden aangekondigd, maar we hebben al lange tijd niets meer over die game gehoord. Daarnaast zijn er al diverse keren geruchten opgedoken over een remaster van de eerste Metroid Prime, maar officieel heeft Nintendo hier nooit iets over bekendgemaakt.

Voor nu blijft het allemaal dus puur speculatie, maar wellicht volgt meer informatie van Nintendo snel.