Het gaat al langer rond dat Nintendo druk bezig is met een remaster van de allereerste Metroid Prime. Geen wonder ook, zeker na het onfortuinlijke uitstel van Metroid Prime 4. Maar zeker nu na het succes van Metroid Dread, zou het een slimme zet zijn van Nintendo om het enthousiasme voor Metroid vast te houden door die felbegeerde Metroid Prime remaster gauw op de markt te brengen.

Volgens Nintendo insider Emily Rogers is de ontwikkeling voor de game zelfs al tijdens de zomer afgerond, dus wellicht dat Nintendo nog zoekt naar het juiste moment voor de release, zoals het 20-jarige bestaan van de franchise in 2022.

“Last I heard, Nintendo was busy working on Metroid Prime 1 to celebrate the game’s 20th anniversary in 2022,”

“I’m not sure if we’re getting a ‘trilogy’ or just a re-release of the first game. I’m leaning toward the latter, but I hope we get the former.”