Anderhalve week geleden liet Emily Rodgers weten dat het eerste deel van Metroid Prime waarschijnlijk los zal worden aangeboden in plaats van de gehele trilogie, dit als remaster. De bekende insider NateDrake, heeft tijdens een gesprek met SpawnWave nog wat aanvullende informatie verschaft.

Volgens de insider is de remaster van Metroid Prime een erg ambitieus project, dat al sinds 2018 in ontwikkeling is. Het gaat dus niet om een simpele port met hogere resolutie. Qua content zal de game hetzelfde zijn, maar de graphics zijn flink verbeterd. NateDrake denkt dat de remaster wordt aangekondigd ergens tussen de Game Awards van dit jaar en de E3 2022.

Het gesprek tussen NateDrake en SpawnWave kan je hieronder rustig bekijken.