Microsoft en Nintendo hebben beide inmiddels een showcase gehad waarin ze veel lieten zien van aankomende games, dus nu is Sony aan zet. Hoewel we een State of Play in het kader van PlayStation VR2 hadden verwacht, is het helaas nog oorverdovend stil en als we journalist Jeff Grubb mogen geloven zal het nog even op zich laten wachten.

In de Game Mess Decides podcast geeft de journalist aan dat er een State of Play gepland staat voor ergens in maart, maar een specifieke datum is nog niet bekend. Het gaat hier om een ‘low-key’ presentatie, want voor de echte knallers zouden we een PlayStation Showcase moeten afwachten.

Ook die staat op de planning voor later dit jaar, volgens Grubb zou dit tegen juni moeten zijn. Of het klopt is zoals altijd weer afwachten, maar het klinkt enigszins voorspelbaar dus het is vooral uitkijken naar het moment dat Sony met een officiële aankondiging komt.