Nintendo staat niet bekend om het snel verlagen van de prijzen op hardware en software, wat op zich logisch is. Zolang games en hardware goed blijven verkopen, is er geen reden om het goedkoper aan te bieden ondanks dat het produceren (van hardware) steeds voordeliger wordt.

Het mag duidelijk zijn dat de Nintendo Switch zo langzamerhand naar het einde van z’n leven gaat, maar ook nu wil Nintendo nog niets van een prijsverlaging weten. Dit blijkt uit een rapport op basis van de recente kwartaalcijferpresentatie.

Zo zegt het bedrijf het volgende over de prijzen van zowel hardware als software.

“As we continue the Nintendo Switch business over the long term, we have tried to preserve the value and prices of both hardware and software as much as possible. We do not believe that policy needs to be changed at this point.”